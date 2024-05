Marcelinho Carioca é pré-candidato a vice-prefeito de Cotia na chapa de Danilo Ramos

O pré-candidato à Prefeitura de Cotia Danilo Ramos (PRD) apresentou o ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca como seu pré-candidato a vice. O anúncio foi feito ontem (27), nas redes sociais.

publicidade

“Marcelinho Carioca é um cara preparado, um cara humilde, é filho de um gari com muito orgulho, conhece as dificuldades do povo e vai nos ajudar a transformar a vida dos cotianos da forma certa”, destacou Danilo Ramos, filho do prefeito de Vargem Grande Paulista, Josué Ramos.

No vídeo, o ex-atleta enalteceu a trajetória de Danilo. “Meu pai um dia me falou assim: ‘Junte-se aos bons e será um deles, se junte aos maus e será pior do que eles’. É por isso que escolhi estar ao lado do Danilo Ramos, tem uma carreira brilhante, começou na política cedo, é filho de um baiano trabalhador, conhece as dificuldades das pessoas. Nós vamos juntos transformar a vida dos cotianos”, afirmou Marcelinho Carioca.

publicidade

As propostas já adiantadas por Danilo Ramos sobre seu plano de governo para Cotia são: a implementação da Tarifa Zero – ônibus municipais gratuitos para todos; e o comprometimento com a Educação, principalmente na garantia da entrega de uniformes escolares aos alunos de escolas municipais.

Em Cotia, Danilo deve disputar a Prefeitura nas eleições municipais de outubro com Ângela Maluf (PSD) e Wellington Formiga (PDT).