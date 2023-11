Marcha Para Jesus de Osasco está marcada para dia 25 de novembro

A Marcha Para Jesus de Osasco está marcada para o dia 25 de novemnbro, com início às 9h na Praça do Samba, no bairro Km 18.

Os participantes seguirão pela Avenida dos Autonomistas com destino a praça situada embaixo no Viaduto Metálico, ao lado da Prefeitura, o que deve acontecer por volta das 12h.

Após a marcha, estão previstos shows com artistas evangélicos como Sarah Beatriz, Amém, Bruna Karla, Renascer Praise, Daniela Araújo, MP7, Ton Carfi e Clóvis Pinho.

O evento é promovido pelo Conselho de Pastores e conta com o apoio da Prefeitura de Osasco.