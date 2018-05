Marcos Martins faz balanço de sua atuação como parlamentar e recebe homenagens durante plenária, em Osasco

No último sábado, 19, o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco foi palco de plenária em defesa do ex-presidente Lula. Organizada pelo deputado estadual Marcos Martins e pelo ex-prefeito Emidio de Souza, a atividade contou com a participação de várias lideranças com forte atuação no Estado, como o ex-prefeito de São Paulo e atual coordenador do programa de governo do presidente Lula, Fernando Haddad, e o presidente do PT no Estado de São Paulo e pré-candidato ao governo de São Paulo, Luiz Marinho.

O lançamento da candidatura de Lula, a defesa da democracia, a luta em defesa dos direitos dos trabalhadores e as transformações promovidas nos governos petistas nortearam as falas dos presentes. No evento que reuniu centenas de militantes petistas, o deputado estadual Marcos Martins fez um balanço de sua atuação como parlamentar e recebeu homenagens.

Um dos anfitriões, Marcos Martins, fez um discurso focando na sua trajetória de 30 anos com mandato, citando desde o período que foi vereador em Osasco até os dias atuais como deputado estadual. Ele lembrou de conquistas, prestou contas de sua atuação no legislativo e listou as pautas que defendeu no período.

O parlamentar também defendeu a candidatura de Lula à presidência da República e condenou a tentativa do governo Temer de acabar com o SUS e deixar a população à mercê dos planos de saúde privados.

Na sua explanação, o deputado destacou a necessidade da luta em defesa da saúde e do meio ambiente, citando o exemplo do combate ao mercúrio, ao benzeno e ao amianto.

Marcos Martins, no final de seu discurso, anunciou que não vai disputar a eleição desse ano e declarou apoio à pré-candidatura do ex-prefeito de Osasco, Emidio de Souza, a deputado estadual. “Eu o apoio e espero que ele dê continuidade às minhas lutas”, disse o parlamentar.

Reconhecimento

A atuação de Marcos Martins e o comprometimento de seu mandato na luta em defesa da saúde dos trabalhadores foi reconhecida pelas lideranças presentes. Os ex-ministros Alexandre Padilha e Carlos Gabas, o ex-senador Eduardo Suplicy, e o presidente do PT-SP, Luiz Marinho, enalteceram o trabalho de Marcos Martins na luta pelo banimento do amianto.

O ex-presidente nacional do PT, Rui Falcão, lembrou da valorosa atuação do parlamentar no legislativo paulista e o deputado federal Nilto Tatto agradeceu o empenho de Marcos Martins na defesa do meio ambiente e na construção do PT.

O ex-prefeito de Osasco e pré-candidato a deputado estadual, Emidio de Souza, lembrou os 50 anos de trabalho de Marcos por Osasco, falou da parceria duradoura e agradeceu o apoio. “Marcos, nós temos uma parceria longa e o seu gesto torna a nossa amizade ainda maior”.

Emidio também listou conquistas que resultaram da parceria com Marcos Martins e prometeu honrar o apoio recebido. “Fique tranquilo, Marcos. Eu vou continuar o seu trabalho”, afirmou.

O ex-deputado e atual pré-candidato ao Senado, Jilmar Tatto, o presidente da Fundação Perseu Abramo, Marcio Pochmann, o ex-prefeito de São José dos Campos, Carlinhos Almeida, e o deputado Valmir Prascidelli também reconheceram a importância do trabalho do Marcos Martins em prol de Osasco e do Estado.

