Marcos Tonho lidera com 54,56% em Santana de Parnaíba

A primeira parcial do resultado da votação das eleições municipais em Santana de Parnaíba foi divulgada pela Justiça Eleitoral pouco depois das 22h10 deste domingo (15). Com 20,51% das urnas apuradas, Marcos Tonho (PSDB) está em primeiro lugar na disputa pela Prefeitura, com 54,56%, seguido de Silvinho Peccioli (PSD), com 22,03%.

Em terceiro lugar aparece Dr. Danilo Ferraresi, com 17,04%, Juliana Capitã (PRTB) em quarto lugar, com 4,37%, e Dr. Daniel Júnior, com 2%.

