Mari Gonzalez revela futuro de mansão gigante que está construindo em Alphaville com o ex

Após ficarem juntos por quase 9 anos, Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach terminaram o relacionamento em outubro do ano passado, em meio à construção da mansão dos sonhos, localizada em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba. Com o fim da relação, a modelo e ex-BBB revelou qual será o destino do imóvel luxuoso.

Em entrevista à “Quem”, Mari contou que as obras estão atrasadas, mas que a construção continua. “Vamos terminá-la, mas não decidimos o que vamos fazer. Se nós vamos ficar para nós dois, se vamos alugar”, revelou.

A modelo disse que comemorou junto a Jonas ao ver a piscina “perfeita” que escolheram para a mansão e comentou ainda que vai compartilhar nas redes sociais quando a obra ficar pronta.

Mari Gonzalez também falou sobre a parceria com o ex, que não acabou com o fim do relacionamento. “Eu e Jonas nos amamos tanto. A gente é tão parceiro que temos uma união e amizade mesmo. Nos apoiamos em tudo”, completou.

Mansão gigantesca

Mari e Jonas compartilham nas redes sociais o andamento da construção. O tamanho do imóvel, que está sendo construído do jeito que eles sonharam, impressiona. Fãs e seguidores chegaram a comparar a mansão em Alphaville com um shopping center.

A propriedade foi projetada de forma moderna e tecnológica, desenvolvida a partir das necessidades e interesses do agora ex-casal, e conta com pé direito alto, além de grandes vãos, tudo executado de forma sustentável.

Caso eles decidam mudar-se para a mansão em Alphaville, serão vizinhos de famosos como Rodrigo Faro, Simone Mendes, Simaria, Carlinhos Maia, Deolane Bezerra, Manoel Gomes, Eliana, Geraldo Luís, entre outras personalidades.