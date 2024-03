Maria Helena e Parque Viana, em Barueri, recebem mutirão de combate à dengue neste sábado (16)

O Grupo Emergencial de Ações de Combate à Dengue e outras Arboviroses (GEADE) de Barueri estará no Maria Helena e Parque Viana neste sábado (16), das 8h às 16h, com o objetivo de diminuir e eliminar os criadouros do mosquito Aedes aegypti.

Para colaborar com o mutirão, os moradores que tenham entulhos e inservíveis a serem descartados devem deixá-los empilhados na frente de suas residências no dia anterior à ação. Os agentes da Prefeitura passarão logo cedo recolhendo todo esse material, que será descartado de forma adequada.

Além disso, 17 agentes de Controle e Prevenção às Endemias e seis agentes comunitários de Saúde realizarão o trabalho de bloqueios contra criadouros nas residências, com orientação sobre a importância da eliminação de focos do mosquito da dengue e as medidas de controle e cuidados. Os agentes utilizarão camiseta do combate à dengue e crachá de identificação.

No sábado seguinte (23), das 9h às 11h, será realizado o dia “D” de Combate à Dengue com o mutirão sendo realizado no limite do Parque dos Camargos, Vale do Sol, com o município de Jandira. Além do cata-cacareco e da visita dos agentes nas casas, haverá ainda caminhada e panfletagem nas ruas do bairro.