Marido corintiano mata mulher palmeirense a facadas em briga por comemoração do título da Libertadores

Uma briga de casal por futebol acabou no assassinato, pelo marido torcedor do Corinthians, da mulher palmeirense que celebrava a conquista da Libertadores pelo Palmeiras, na noite de sábado (30). O crime aconteceu em um condomínio na Vila Mangalot, região de Pirituba, em São Paulo, próximo a Osasco.

Vizinhos relataram aos policiais que a briga do casal Erica e Leonardo Fernandes começou enquanto a mulher celebrava o título palmeirense, conquistado com a vitória por 1 x 0 na decisão contra o Santos, no Maracanã, na noite de sábado.

Com os gritos no apartamento do casal, vizinhos acionaram a PM. Quando os policiais chegaram, encontraram a mulher com diversos ferimentos de faca e sinais de espancamento, na madrugada de domingo (31). O homem também estava ferido.

Ele declarou aos policiais militares que foi atacado pela esposa, tomou a faca da mão dela e a feriu. O casal tem filhos gêmeos de 2 anos, que estavam no apartamento no momento do crime.

O homem foi encaminhado ao hospital para cuidar dos ferimentos da briga e permanece internado sob escolta policial. O caso foi registrado como homicídio qualificado no 33º DP. (Com informações da Record TV)