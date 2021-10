Marido não limpa aquário e mulher se revolta e frita o peixe de estimação dele

Cansada de insistir para o marido limpar o aquário, uma mulher decidiu tomar uma atitude pra lá de radical: fritou o peixe de estimação dele, filmou e compartilhou o vídeo na rede social TikTok, onde viralizou, com milhões de visualizações, e gerou debate.

O caso aconteceu na Indonésia. Mia Kurniawan contou aos seguidores no TikTok que há semanas pedia para o marido limpar o aquário, que abrigava um peixe Aruanã. Até que, com a resistência dele em cuidar do espaço do animal, ela se irritou e decidiu fritar o peixe para comer.

“Isso é porque meu marido continuou prometendo limpar o aquário depois”, declarou ela. Mia afirmou ainda que, antes de ser frito, o peixe havia adoecido. “O peixe acabou adoecendo. Achei que ficaria delicioso se eu fritasse”.

A mulher contou a um jornal local que o marido ficou triste com a perda do peixe de estimação, mas o casal acabou se entendendo.