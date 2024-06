Marilan abre 100 vagas para auxiliar de produção em Jandira

A empresa Marilan está com 100 vagas abertas para a função de auxiliar de produção em Jandira. O processo seletivo será realizado nesta quinta-feira (6), na Casa do Trabalhador de Jandira, localizada na Via Expressa Mauri S. Barufi, 1.570 – Vila Mercedes.

As vagas são destinadas tanto ao público masculino quanto ao feminino, com requisitos mínimos de idade de 18 anos e Ensino Médio completo. Não é necessário ter experiência prévia na função. Os candidatos devem residir em Jandira, Barueri ou Itapevi.

O processo seletivo será dividido em dois horários: às 8h para o público masculino e às 14h para o feminino. Os interessados devem comparecer à Casa do Trabalhador no horário correspondente ao seu gênero, portando documentos pessoais e comprovante de endereço.

A Marilan, reconhecida no mercado de alimentos, oferece salário de R$2.078,00, além de benefícios.