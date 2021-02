Marisa tem vagas de emprego abertas em Osasco, Barueri e na Capital

Entre as oportunidades estão fiscal de loja, assistente de prevenção de perdas, assistente de vendas e operador de caixa

A rede de lojas de departamento Marisa tem vagas de emprego abertas nas unidades de Osasco, Barueri, Cotia e na capital paulista. As oportunidades são para preencher o quadro de funcionários nas áreas Comercial, Financeira, Recursos Humanos, entre outras.

Em Osasco e Barueri, a empresa busca por Assistente de Prevenção de Perdas. Em Cotia, há vagas para Atendente de vendas e Visual Merchandising (VM). Já na capital paulista, além das diversas oportunidades para Operador de Caixa, há vagas para Analista de Engenharia Logística júnior, Analista de Operações de Vendas sênior, Analista de Planejamento Corporativo de Produtos sênior, Analista Recrutamento e Seleção júnior (temporário), Analista de Planejamento de Produtos sênior e Analista de Service Desk júnior.

Ainda na capital, a Marisa também busca por Analista Recursos Humanos, Assistente de Cadastro Júnior, Assistente de Loja, Assistente de Prevenção de Perdas, Assistente de Vendas, Assistente de Visual Merchandising, Atendente de Crédito, Atendente de serviços ao Cliente, Atendente de Vendas, Fiscal de Loja, Gerente de Marketplace, Gerente de Produto, Líder de Operações Mídias Sociais júnior, Líder de Vendas em PDV, Operador de Caixa, Supervisor de Produtos e Serviços Financeiros e Supervisor de Vendas.

A função de Assistente de Prevenção de Perdas exige que o interessado tenha ensino médio completo, seja morador de Osasco, Carapicuíba, Barueri ou Itapevi e goste de trabalhar com atendimento ao público. Já para a vaga de Atendente de Vendas e VM o único requisito exigido pela empresa é o ensino médio completo.

Para a vaga de Assistente de Cadastro, é necessário ter graduação completa ou estar cursando Administração ou áreas semelhantes, conhecimento intermediário no pacote Office e conhecimento em SAP ERP. A oportunidade de Gerente de Produto exige que o candidato tenha conhecimento intermediário no pacote Office e conhecimento de produtos.

Para a função de Líder de Operações Mídias Sociais é preciso ter graduação completa ou estar cursando Comunicação, ter vivência em liderança (gestão de equipes) e desenvolvimento de pessoas, conhecimento avançado no pacote Office (principalmente Power Point) e conhecimento avançado em gestão de redes sociais.

Como se candidatar às vagas de emprego na Marisa:

Os interessados em participar do processo seletivo para integrar o time de funcionários da Marisa devem acessar o site de recrutamento da empresa, escolher a oportunidade desejada e cadastrar o currículo online.

“Somos conhecidos como a empresa de mulher para mulher porque temos a essência feminina, mas apostamos na diversidade e estamos de portas abertas para todos. Acreditamos que a diversidade enriquece o nosso trabalho e tudo aquilo que oferecemos”, destaca a empresa.

Além de salário compatível com o mercado, a empresa oferece uma série de benefícios que variam de acordo com o cargo. O mesmo acontece com a jornada de trabalho, que varia conforme a função.