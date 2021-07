MasterChef Brasil será exibido nesta quarta (21) com participação de Duda Beat

O terceiro episódio do MasterChef Brasil será exibido excepcionalmente nesta quarta-feira (21), a partir das 22h30, na Band. A alteração foi feita para a transmissão de jogo das finais da NBA, na noite desta terça.

Para inspirar os participantes, o MasterChef recebe a cantora Duda Beat, dona de sucessos como “Bichinho”, “Bolo de Rolo”, “Meu Pisêro”, entre outros.

Após o momento de descontração com Duda Beat, o clima volta a ficar tenso, afinal, o terceiro eliminado será definido.

Na nova edição do MasterChef Brasil, além do troféu, grande símbolo do melhor chef amador do país, a SumUp irá rechear a conta do melhor cozinheiro da temporada com R$ 300 mil. A empresa também vai oferecer ao vencedor de cada prova individual um prêmio de mil reais. Outras patrocinadoras, como Amazon, Claro, Britânia, Brastemp e Seara também distribuem prêmios aos competidos.

O grande campeão ainda terá a oportunidade de fazer um curso de técnicas tradicionais da culinária francesa na Le Cordon Bleu Brasil. O segundo colocado também ganhará um curso de habilidades e técnicas da pâtisserie.

O MasterChef Brasil vai ao ar toda terça-feira, às 22h30, na tela da Band, com transmissão simultânea no Portal da Band e no aplicativo BandPlay. A atração também é exibida toda sexta-feira, às 19h40, no canal Discovery Home & Health.