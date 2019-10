MC Gui perde contratos após ser acusado de bullying contra menina na Disney

Do portal Hora Pop

Após a repercussão negativa do vídeo divulgado por MC Gui em seu Instagram, várias parcerias romperam contratos com o cantor.

Em uma nota divulgada em seu Instagram, a loja Black Nine Califórnia informou, nesta terça (22), o rompimento com o cantor. “Informamos que a partir de hoje não venderemos mais a marca do Gui (MC Gui). Nós não compactuamos com qualquer tipo de preconceito, muito menos quando se trata de uma criança”.

O show programado para o dia 31 de outubro, em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, também foi cancelado. Em nota oficial, a escola de Idiomas CNA se pronunciou: “Foi solicitado o cancelamento do show do cantor MC Gui. Reforçamos que qualquer situação que vá contra nossos princípios em nenhuma hipótese é aceita”.

A prefeitura de Cambuquira, em Minas Gerais, também comunicou, em nota, o cancelamento de um show do cantor que aconteceria no dia dois de novembro.

Entenda o caso:

MC Gui estava de férias com a família e a namorada, quando divulgou um vídeo em seu Instagram enquanto passeava na Disney. Durante um passeio no trem, o cantor filmou uma garota, que aparece visivelmente incomodada, e rindo da menina ele disse: “Mano, olha isso!”.

Rapidamente o vídeo viralizou nas redes sociais com os internautas repudiando a atitude do cantor.

A cantora Valesca Popozuda pediu que seus fãs não compartilhasse o vídeo em respeito a criança. Um outro Internauta se indignou: “Vi o vídeo do MC Gui. O cara tá, sem qualquer aparente motivo, debochando de uma menina num ônibus. A garota não tem sobrancelhas e parece usar uma peruca, o q levou alguns a especular q talvez se trate de uma paciente de câncer. Não consigo imaginar crueldade pior que isso”.

Na manhã desta terça-feira (22), MC Gui se retrato em seu Instagram: “O assunto repercutiu de forma injusta. Eu encontrei uma família fantasiada para curtir o Halloween na Disney, eles estavam como personagens do ‘Monstros S.A.’ e eu achei aquilo incrível, algo que eu nunca tinha visto em outro lugar. Então eu fiz um vídeo. Em momento algum eu pensei em fazer isso para atacar alguém ou fazer bullying, principalmente com uma criança”.

O cantor ainda comentou que as pessoas estavam distorcendo a situação e propagando o ódio na Internet: “Não sou uma pessoa de má índole, tenho família. A todos os artistas e influenciadores, é mais bonito me dar conselho, me ajudar. Não acho legal distribuir ódio na internet”, desabafou.