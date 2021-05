MC Guimê relembra passagem de MC Kevin por Osasco: “encantou a quebrada”

O funkeiro MC Guimê relembrou em postagem nas redes sociais nesta sexta-feira (21) uma das ocasiões em que o amigo MC Kevin esteve em Osasco, para uma partida beneficente no estádio municipal do Rochdale.

Guimê postou fotos nas quais ele e MC Kevin aparecem ao lado do goleiro osasquense Ederson, do Manchester City (ING), do youtuber Júlio Cocielo, também de Osasco, e do MC Bin Laden, com a legenda: “Os meninos ‘encantou’ a quebrada”.

O funkeiro de Osasco ressaltou ainda que “Passado e Presente”, último álbum do funkeiro morto no domingo (16), aos 23 anos, foi lançado nesta sexta-feira (21) nas plataformas digitais. “Escuta e compartilha com geral”, recomendou Guimê.

