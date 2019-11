MC Guimê se converte e é batizado em igreja de Alphaville

Nascido em Osasco, o funkeiro MC Guimê se converteu e foi batizado esta semana na igreja evangélica Assembleia de Deus Alphaville (ADAlpha), liderada pelo casal de pastores Cassiane e Jairo Manhães.

“Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo”, postou a igreja em foto sobre o batismo de MC Guimê em sua página oficial no Instagram.

O funkeiro, que celebrou aniversário de 27 anos no domingo (10), falou sobre religiosidade e agradeceu a Deus pelas conquistas em sua carreira em seu perfil no Twitter: “Glória a Deus pela minha vida!!! Quando eu nem nascido era, Ele já tinha me escolhido. Sou um milagre, graças a Jesus Cristo”, declarou.

“Há 10 [anos] realizando o meu sonho, cantando funk, fazendo o que mais amo, podendo dar uma melhora de vida para minha família e para os meus. É, definitivamente eu só tenho a agradecer. Meu Deus, muito obrigado”, declarou MC Guimê.

O artista também lembrou de dificuldades relacionadas à saúde na infância: “Nasci prematuro [6 meses], o médico falou para os meus pais que eu teria ‘pelo menos’ quatro anos de ‘atraso mental’, talvez só andaria com cadeira de rodas e demoraria mais a falar e compreender certas necessidades”, contou.

“Deus fez diferente, em resposta de oração dos meus pais e familiares, Ele fez com que isso não acontecesse e que acontecesse o que de fato aconteceu: faço 27 anos de vida, há uns 20 anos dando trabalho pros pais [hj não mais, rs]”, completou MC Guimê.