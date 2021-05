MC Kevin vivia relacionamento conturbado com a esposa; modelo diz que ele caiu ao fugir de “flagra”

A polícia investiga as circunstâncias da morte de MC Kevin, após cair da sacada de um quarto no quinto andar de um hotel no Rio de Janeiro, na noite deste domingo (16).

As principais suspeitas são de que ele caiu ao tentar pular direto na piscina do hotel ou de que a queda se deu quando ele tentou pular de uma sacada para outra, após ter sido trancado no quarto com outras mulheres e achar que seria flagrado pela esposa, a advogada Deolane Bezerra, com quem havia casado recentemente e sempre viveu um relacionamento conturbado.

“[Amigos do cantor] chamaram um monte de mulher… O Kevin estava no quarto do lado, chamaram ele e trancaram ele lá. Aí fizeram uma brincadeira de mau gosto. Bateram na porta, o Kevin achou que era a mulher dele, se desesperou. Aí tentou pular de uma varanda para outra dos quartos, o vidro acabou quebrando”, relatou a modelo Anny Alves.

MC Kevin e Deolane Bezerra viveram um relacionamento conturbado, cheio de idas e vindas. Em dezembro, o cantor se envolveu em um acidente de carro após uma confusão dentro de uma casa noturna onde estava a então ex-namorada Deolane. Ele teve de ser contido por seguranças após tentar invadir o camarote onde estava a advogada. Após o episódio, os dois reataram e o cantor declarou: “O amor é lindo, mas é assim, brigas e intrigas”.

Em fevereiro, novamente o funkeiro relatou nas redes sociais problemas no relacionamento: “Triste saber que perdi a mulher da minha vida…”.

Depois, novamente eles reataram e se casaram em uma cerimônia em uma praia no México há apenas duas semanas.

Nas redes sociais, a viúva de MC Kevin fez uma declaração de amor após a morte do marido: “Você é e sempre será o amor da minha vida. O amor mais lindo que tive. O homem que mais me amou e admirou”, escreveu a advogada Deolane Bezerra.

Outros amigos do funkeiro negaram as versões de que ele tentou pular direto na piscina ou que ele tenha caído ao tentar fugir de um flagra da esposa durante uma brincadeira de mau gosto. A polícia continua as investigações para descobrir o que causou a queda e a morte de MC Kevin.