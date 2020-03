MC Livinho se despede do Osasco Audax e do futebol sem nem ter chegado

Ainda não ficou claro se era mera jogada de marketing para atrair os holofotes ou se era algo levado a sério. O fato é que MC Livinho se despediu nesta terça-feira do Osasco Audax e de sua carreira como jogador de futebol um dia depois de ser anunciado como reforço do clube.

O funkeiro seria apresentado em coletiva de imprensa nesta terça-feira (10), cancelada de última hora “por motivo de força maior”, segundo a assessoria do time, que disputa a Série A2 do Campeonato Paulista.

Um assessor do artista declarou, por meio das redes sociais, que ele vai continuar a carreira como cantor e que “infelizmente o futebol vamos ter que deixar para uma próxima”. “Não conseguimos bater agenda com os projetos deles [do clube]”.

Publicidade

Apesar de surpreendente e gerar dúvidas sobre tratar-se de mera ação de marketing, o anúncio de que MC Livinho se aventuraria no futebol foi visto como uma possibilidade real. O cantor, de 25 anos, chegou a treinar junto ao Oeste, de Barueri, que disputa a primeira divisão estadual e é ligado ao mesmo investidor do clube osasquense, o banqueiro Mario Teixeira.

“Ele teve uma boa passagem pelo Oeste. Dois detalhes: ele tem qualidade e está muito a fim de jogar futebol. É um fator importante, porque ele é determinado e isso faz diferença. Não ficou conosco porque tinha agenda lotada e escolheu seguir a carreira. Ele quer ser jogar, isso é muito positivo”, disse Mauro Guerra, diretor de futebol do Oeste, ao portal G1.

Além disso, o funkeiro é figura carimbada em partidas comemorativas e solidárias de fim de ano e não costuma fazer feio em campo.

O contrato de MC Livinho como jogador de futebol do Osasco Audax chegou até a ser registrado na Federação Paulista de Futebol (FPF).