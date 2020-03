MC Livinho será apresentado como reforço do Osasco Audax nesta terça

Após a surpreendente notícia de que o cantor de funk MC Livinho seria contratado para jogar futebol pelo Osasco Audax na Série A2 do Campeonato Paulista, o funkeiro de 25 anos será apresentado nesta terça-feira (10), no CT do clube, na Vila Yolanda.

Há a chance de a contratação do cantor de funk como jogador de futebol ser apenas uma jogada de marketing do time osasquense. No entanto, Livinho não faz feio em campo nos jogos comemorativos ou solidários de final de ano, que reúnem boleiros profissionais e personalidades do futebol.

MC Livinho passou por um período de testes no Oeste, de Barueri, que disputa a primeira divisão estadual e é ligado ao mesmo investidor do clube osasquense, o banqueiro Mario Teixeira.

“Ele teve uma boa passagem pelo Oeste. Dois detalhes: ele tem qualidade e está muito a fim de jogar futebol. É um fator importante, porque ele é determinado e isso faz diferença. Não ficou conosco porque tinha agenda lotada e escolheu seguir a carreira. Ele quer ser jogar, isso é muito positivo”, disse Mauro Guerra, diretor de futebol do Oeste, ao portal G1.

O contrato de MC Livinho como jogador de futebol do Osasco Audax já foi até registrado na Federação Paulista de Futebol (FPF).

O funkeiro já declarou ter o sonho de jogar pelo Corinthians, seu time de coração.

O Osasco Audax está na 10ª posição na Série A2 estadual e vem de empate sem gols contra a Portuguesa no sábado (7), no estádio do Rochdale. O próximo confronto do clube osasquense é contra o Atibaia, no próximo sábado (14), às 15h, em Americana. Ainda não se sabe se Livinho estará em campo.

Assista abaixo clipes de canções de MC Livinho.