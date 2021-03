MC Maylon, que acusa vocalista do Molejo de estupro, se casa com ele mesmo

O MC Maylon, de 21 anos, que acusa o vocalista do grupo de pagode Molejo, Anderson Leonardo, de estupro, casou-se consigo mesmo em uma cerimônia intimista que aconteceu na quarta-feira (10), no Rio de Janeiro.

Vestido de noiva, Maylon disse “sim” a si mesmo com direito a buffet, bolo de casamento, um dia de noiva no salão de beleza e lua de mel. Ao “Extra”, o jovem contou que após a cerimônia, foi para um quarto de hotel celebrar e refletir sobre essa fase da vida considerada por ele como um “momento de superação”.

“Só uma parte do que eu desejava foi realizado, porque eu queria ter me casado virgem. Mas isso não aconteceu. E era o Anderson que entraria no casamento comigo, para me levar até o meu futuro marido. Ele sabia que eu queria, mas acabou fazendo isso, me estuprando”, relatou o MC.

O casamento foi realizado à base de permuta, segundo Maylon. Ele disse que atualmente não tem recursos para fazer um evento como tal, mas que pretende seguir sua carreira e já tem algumas parcerias acontecendo. Um convite para desfilar numa escola de samba no próximo ano é uma das novidades anunciadas pelo jovem.

Relembre o caso

Maylon afirma que o vocalista do grupo Molejo abusou dele no quarto de um motel no Rio de Janeiro, para onde havia sido levado de surpresa, no dia 11 de dezembro, sob a justificativa de que haveria uma reunião sobre seu futuro profissional, já que Anderson Leonardo era uma espécie de padrinho artístico dele.

Após a denúncia vir à tona, Anderson Leonardo emitiu nota negando o estupro e declarou que havia sido surpreendido. “O cantor nega as infames acusações que lhes são imputadas, as quais foram recebidas com grande surpresa, reforçando sua inocência, a qual tem certeza que será demonstrada e comprovada no curso do inquérito policial”, diz nota emitida pela assessoria de imprensa dele.

Dias depois, em depoimento à polícia, o vocalista do grupo Molejo, admitiu que teve relações sexuais com MC Maylon. No entanto, ele afirmou que tudo ocorreu “de maneira consensual”. O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil do Rio, que quer colocar ambos frente à frente nos próximos dias para esclarecer se a relação sexual teve consentimento ou não.

