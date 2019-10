McDonald’s realiza Dia em Família especial em Osasco neste sábado (12)

O McDonald’s realiza em diversos restaurantes da rede durante o mês o Dia em Família, que reúne diversas atividades de recreação aos sábados. Neste Dia das Crianças (12), a unidade Osasco Drive (avenida Padre Vicente Melilo, 1.396) recebe uma edição especial do evento, das 12h às 18h.

Adultos e crianças poderão aproveitar o dia com jogos, brinquedos de papelão, painel para pintura em giz de cera, recreação com música, pintura de rosto e uma equipe animada.

Diversas outras unidades do McDonald’s recebem atividades de recreação aos sábados, das 16h às 20h, no Dia em Família. Neste sábado, haverá show do Ronald no restaurante do Shopping Iguatemi Alphaville.

Mais informações: emfamilia.mcdonalds.com.br/