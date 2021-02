“Me Leva Pra Casa”: sexta (5) tem feira de adoção de cães e gatos no Centro de Itapevi

Nesta sexta-feira (5), será retomada em Itapevi a Feira de Adoção de Cães e Gatos – “Me Leva Pra Casa”, na Praça 18 de Fevereiro, Centro, das 9h às 12h.

Promovida pela Secretaria do Meio Ambiente e Defesa Animal da Prefeitura de Itapevi, a feira tem como novidade um carro à disposição para o adotante que não tiver condições próprias para levar o pet adotado para o novo lar.

Os animais da Feira já são vacinados, castrados, vermifugados e avaliados clinicamente, além de serem microchipados. Para adotar um bichinho, é preciso ser maior de 18 anos, apresentar uma cópia do RG, CPF e comprovante de endereço, além de levar uma coleira e guia para cães e caixa de transporte para gatos. A adoção é gratuita.

Também serão realizadas as Feiras de Adoção de Cães e Gatos – “Me Leva Pra Casa” nos dias 26 de fevereiro e 12 e 26 de março. Todas elas acontecerão no mesmo local e horário, na Praça 18 de Fevereiro e das 9h às 12h.

As feiras estavam suspensas há quase um ano, como uma das medidas contra a disseminação da covid-19.

Adoções pela internet

Além das feitas, o município disponibiliza o site Adote um Pet, para adoção de gatos e cachorros.

Os interessados têm à disposição o cadastro com informações e imagens dos animais para adoção. A pessoa escolhe o pet e deve comparecer, pessoalmente, no Canil da Prefeitura (Rua Jaspe, 7 – Vila Gióia), de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, e no sábado, das 13h às 16h, exceto feriados, para fazer a adoção.

Mais informações sobre o processo de adoção de animais podem ser obtidas pelo telefone 4205-0862.