“Me perdoa, eu não tive escolha”, diz jogador acusado de abusar da ex e matar o namorado dela em Jandira

O jogador Carlos Guilherme de Oliveira, conhecido como Carlinhos, de 27 anos, suspeito de matar o atual namorado de sua ex e abusar sexualmente dela, em Jandira, pode se entregar à polícia a qualquer momento, de acordo com o delegado Sérgio Augusto.

“A polícia está em tratativa com a defesa de Carlinhos. Tivemos contato com o advogado dele, então existe a possibilidade dele se entregar ainda nesta data”, revelou o delegado à reportagem exibida nesta terça-feira (5), no “Balanço Geral”, da Record TV.

Uma mensagem enviada via WhatsApp por Carlinhos à ex-namorada pouco depois dos crimes, o lateral-direito pediu ajuda: “Me perdoa, eu não tive escolha. Acabei com a vida, infelizmente, me peguei no ódio e fiz isso aí. Eu tô com depressão, eu tô seco de ódio. Fala comigo. [….] Erica, fala comigo, me ajuda. Socorro”, teria dito Carlinhos à ex.

As mensagens que teriam sido enviadas por Carlinhos após fugir do local do crime foram exibidas na reportagem da Record TV, que mostrou ainda cenas do enterro do namorado da ex do jogador. Amigos, parentes e vizinhos tomados por revolta e tristeza.

Carlinhos é acusado de invadir a casa da ex-mulher e matar o atual companheiro dela. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), depois de cometer o homicídio, ele ainda abusou sexualmente da jovem com quem teve dois filhos pequenos. O caso aconteceu na madrugada de domingo (3).

O jogador, que foi contratado recentemente pelo Taubaté para disputar a temporada de 2024, foi suspenso preventivamente do clube antes mesmo de entrar no gramado.