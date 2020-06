Médico em Barueri, ex-Polegar mostra sua luta contra a covid-19 e pede: “valorizem a vida”

Dono de uma clínica em Alphaville, Barueri, o médico oftalmologista Alan Frank Schlang, ex-integrante do grupo Polegar, tem usado as redes sociais para mostrar sua luta diária contra a covid-19.

Ele está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e posta vídeos sobre sua recuperação. “Não é fácil, mas estou vencendo”, declarou.

Em um dos vídeos, Alan Frank pediu aos fãs e seguidores. “Valorizem todos os momentos da vida; a vida vale muito. (…) Se você tiver um amigo de verdade, valorize pois nessas horas vai enxergar o quanto é importante”.

Alan Frank está internado desde 31 de maio. Ele chegou a ir para a UTI e ser intubado. “Tive muito medo de morrer”, declarou. “Cheguei bem mais próximo da morte do que já pude pensar. Meu médico me enviou as tomografias e me mostrou que no momento da Intubação eu tinha entre 65% a 70% dos pulmões comprometidos. Fiquei perplexo e mais grato ainda”.

Casado e pai de quatro filhos, Renan, de 23 anos, Nathan, de 20 anos, e os gêmeos, Luca e Luigi de 7 anos, ele declarou que pensou sempre na família: “Pensava muito, principalmente, nos meus filhos pequenos que conviveram menos tempo comigo e seriam privados da presença do pai em sua formação. Deve ser uma das experiências mais dolorosas para qualquer criança crescer sem a presença paterna para poder lhe orientar, conduzir, ensinar, comemorar as conquistas e sobretudo lhe transmitir valores éticos e morais”.

Correndo risco de vida, ele passou por diversos tipos de tratamento, com medicamentos como Ivermectina, Hidroxicloroquina e Calcort. “No hospital, foram incontáveis medicamentos, sendo que o mais marcante foi plasma de convalescente, que ainda é um tratamento experimental e acredito que tenha sido um dos fatores que salvou minha vida”, relatou.