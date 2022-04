Menino de 12 anos morre após se apoiar em caminhão, cair da bicicleta e ser atropelado em Jandira

Um menino de 12 anos morreu após ser atropelado por um caminhão pipa, no Centro de Jandira. Acidente aconteceu no sábado (23), por volta das 18h10, na Avenida Expressa Mauri Sebastião Barufi.

O acidente foi registrado por uma câmera de monitoramento de um comércio próximo ao local. Kauan Donizete de Oliveira havia pegado rabeira, se desequilibrou e caiu embaixo da roda do veículo.

“Tentaram pegar na lateral do caminhão e como ali é inclinado, ele desequilibrou, entrou por baixo e o caminhão passou. Não teve como prestar socorro. [Ele morreu] na hora”, contou um homem que presenciou o acidente à reportagem da Record TV.

Kauan estava acompanhado de um amigo, que se desesperou ao vê-lo no chão e saiu correndo com as mãos na cabeça. Alguns pedestres tentaram socorrer Kauan, mas ele morreu no local. “A gente escutava os gritos, a própria mãe do menino, infelizmente, gritava pra ele levantar. Foi horrível”, disse outro rapaz.

O motorista do caminhão só percebeu o que havia acontecido após um motociclista passar ao lado dele e avisar que o menino estava caído no chão. Imediatamente, o condutor estacionou o caminhão e desceu para prestar apoio. Ele foi até à delegacia prestar esclarecimentos e liberado em seguida.