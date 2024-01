Menino de 2 anos é espancado até a morte em Vargem Grande Paulista

A Record divulgou o caso de um menino de 2 anos foi espancado até a morte em Vargem Grande Paulista durante as comemorações de Ano-Novo.

O principal suspeito do crime é o padrasto da criança, de 21 anos, que foi preso.

Segundo o R7, o suspeito tem passagem por tráfico de drogas e já havia cometido violência doméstica contra a mãe do garoto.

Conforme o laudo pericial divulgado pela emissora, o menino foi espancado e corpo também apresentava sinais asfixia e possível violência sexual.

A delegada responsável pelo caso teria revelado ao canal que o menino apanhou tanto que teve o fígado estourado.

De acordo com a polícia, a mãe do garoto pediu que o padrasto colocasse o menino para dormir e, no dia seguinte, o encontrou já sem vida. Ela também será investigada.

O caso segue sob investigação da Delegacia de Vargem Grande Paulista.