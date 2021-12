Menino de 7 anos pede carne ao Papai Noel e cartinha gera comoção

Viralizou nas redes sociais a cartinha de um menino de apenas 7 anos, que diferente do que as crianças da idade dele costuma pedir, decidiu pedir carne ao Papai Noel.

“Papai Noel, meu sonho é ganhar uma carne para passar com a minha família”, escreveu o pequeno Hector, que mora com a mãe, o pai e três irmãos, em Arroio Grande, no Rio Grande do Sul.

Patrícia de Braz, mãe do menino, ficou emocionada com o pedido do filho e publicou uma foto nas redes sociais. A cartinha comoveu os moradores da cidade e gerou uma corrente solidária na internet. “É de chorar, o coração não aguenta”, disse a mãe do pequeno, ao G1.

A mãe contou que Hector é “louco por churrasco”, mas não come carne desde o Natal passado devido às dificuldades financeiras que a família está enfrentando. “Ele me perguntou se a gente teria churrasco no Natal, eu falei que era bem difícil. A gente compra ossinho de porco, pata de galinha, fígado, às vezes uma coxinha. No ano passado, ganhamos um pedaço de carne e assamos. Foi a última vez”, lembrou Patrícia.

Patrícia disse que não consegue trabalhar devido a um problema de saúde e que a família depende dos bicos que o marido faz. Recentemente, eles tiveram a luz cortada por falta de pagamento.

Com o Natal se aproximando, Hector quis escrever uma cartinha ao Papai Noel. O pedido seria levado aos Correios, mas a mãe decidiu guardá-lo. Após a publicação da cartinha do filho, a família começou a receber doações de pessoas de vários lugares, que se solidarizaram com o pequeno.