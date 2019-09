Menino de 9 anos celebra aniversário realizando sonho de conhecer quartel da PM em Osasco

Nesta quinta-feira (26) o efetivo do 14° Batalhão de Polícia Militar, em Osasco, conheceu o pequeno Pedro, de 9 anos, que sonhava em conhecer o Quartel da Polícia Militar e comemorar o seu aniversário com os policiais.

O pequeno garoto sonha em se tornar um soldado da Polícia Militar quando crescer, ele recebeu a visita da viatura do 14° BPM/M em sua residência que o trouxe até a sede da OPM em Osasco para participar do hasteamento da bandeira e canto do hino nacional juntamente com seus amigos da escola.

Após a solenidade ele conheceu a viatura policial, ganhou presente, bolo e muito carinho de todos os policiais militares.