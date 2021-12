Menino que pediu carne ao Papai Noel ganha mais de R$ 25 mil em vaquinha online

O pequeno Hector, de 7 anos, comoveu milhares de brasileiros ao pedir carne de presente em cartinha para o Papai Noel. O desejo do menino mobilizou muitas pessoas, que criaram uma vaquinha virtual e mais de R$ 25 mil já foi arrecadado.

“Nosso Natal será muito glorioso. Vai ter um churrascão”, comemorou a mãe do garoto, Patrícia Braz, em entrevista à revista “Crescer”. “Eu gostaria de dizer que as pessoas não fazem ideia do quanto estamos agradecidos a todos de coração, muito obrigada”, completou.

A vaquinha virtual foi uma das ações criadas para fazer com que o pedido de Natal de Hector fosse realizado. A mãe dele disse que após a cartinha viralizar nas redes sociais, a família, que mora em Arroio Grande, no Rio Grande do Sul, passou a receber doações de alimentos e até transferências bancárias de pessoas que ela nem conhecia.

A família de Hector vem enfrentado dificuldades financeiras desde o início da pandemia. Recentemente tiveram a luz cartada por falta de pagamento e a água só não foi tirada porque amigos e vizinhos se juntaram para pagar as contas. A última vez que a família comeu carne vermelha foi no Natal do ano passado. “Ou pagava a conta de luz ou a gente comia”, disse Patrícia.

Nesse ano, com a chegada do Natal, Hector decidiu escrever uma cartinha ao Papai Noel. O papel seria levado aos Correios, mas a mãe do garoto se emocionou ao ler o bilhete e decidiu publicá-lo nas redes sociais. “Papai Noel, meu sonho é ganhar uma carne para passar com a minha família”, diz Hector.

O sonho do menino em ter uma ceia de Natal farta com a família foi abraçado por muita gente. Nas redes sociais, Patrícia publicou a foto de uma das doações que recebeu e comemorou: “Doação de um casal de idosos aqui da nossa terra e pensa num menino feliz”. Quem quiser contribuir, basta acessar o link da vaquinha virtual e fazer a doação.