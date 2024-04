Mercado Livre abre 200 vagas para representantes de envios em Jandira e região

O Mercado Livre está com processo seletivo aberto para contratar 200 novos representantes de envios para atuar em Jandira, Barueri, Itapevi, Carapicuíba, Osasco e cidades vizinhas.

publicidade

As oportunidades são para atendimento presencial e remoto da plataforma de compras virtual. Os requisitos incluem ter idade mínima de 18 anos, ensino fundamental completo e residir em um dos municípios da região mencionada. Não é necessária experiência prévia.

O salário oferecido é de R$ 1.850,00 para uma jornada de trabalho que deverá ser definida. As vagas estão abertas para candidatos de ambos os sexos.

publicidade

Os interessados devem comparecer nesta quarta-feira (17), das 9h às 11h, na Casa do Trabalhador (Via Expressa Mauri S. Barufi, 1.570, Vl. Mercedes) para participar do processo seletivo presencial.

É imprescindível levar currículo atualizado e documentos pessoais.