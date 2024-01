Mercado Livre realiza processo seletivo em Jandira para PCD

Nesta quarta-feira (31), a partir das 9h, a Casa do Trabalhador de Jandira realiza processo seletivo para o cargo de Representante de Envio do Mercado Livre, especialmente para pessoas com deficiência (PCD).

Para participar, homens e mulheres devem cumprir os seguintes requisitos:

Ser PcD (Pessoa com Deficiência);

Ensino Fundamental completo;

Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos.

A empresa oferece salário de R$ 1.850, além de benefícios como VR (vale-refeição), VA (vale-alimentação), plano de saúde, odontológico e de carreira.

Os interessados devem comparecer no dia e hora mencionados na Casa do Trabalhador de Jandira (Via Expressa Mauri Sebastião Barufi, 1.570 – Vila Mercedes) com documentos e currículo atualizados.