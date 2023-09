Metrô, CPTM e Sabesp anunciam greve para esta terça-feira (2)

Sindicato do segmento de transporte anunciou nesta quinta-feira (28) que quatro linhas do Metrô de São Paulo (1-Azul, a 2-Verde, a 3-Vermelha e a 15-Prata) deverão parar nesta terça-feira (3) em greve. Os ferroviários e trabalhadores da Sabesp também vão aderir à paralisação.

A greve é um protesto contra a privatização de serviços e para reivindicar melhores condições de trabalho.

Um dos argumentos dos trabalhadores são as constantes falhas registradas nas linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda de trens, que atendem a região, desde a concessão à Viamobilidade.

O sindicato dos trabalhadores da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), que também se juntará aos trabalhadores do transporte na greve, garantiu que não haverá colapso do sistema de fornecimento de água.

Fonte: Agência Brasil