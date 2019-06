“Meu pai tem um ciúme doentio”, diz namorada de ator de “Chiquititas” assassinado pelo sogro

Isabela Tibcherani, namorada do ator Rafael Miguel, morto a tiros pelo pai dela neste domingo (9), falou sobre o crime em entrevista ao “Balanço Geral”, da Record TV, nesta segunda. “Meu pai tem um ciúme possessivo, doentio. Ele é misógino, agressor, odeia mulheres e acha que mulher só serve para lavar, passar e cozinhar”, afirmou.

Rafael Miguel, de 22 anos, que interpretou o personagem Paçoca na novela “Chiquititas”, no SBT, e os pais, João Alcisio Miguel, 52, e Miriam Selma Miguel, 50, foram mortos a tiros pelo comerciante Paulo Cupertino Matias, 48, quando esperavam no portão da casa da família de Isabela, na zona Sul de São Paulo, para falar sobre o relacionamento dos dois. O assassino está foragido.

“Ainda não consigo acreditar, mas estou me esforçando. Juro que o máximo que pensei que fosse possível era meu pai sair na mão. Mas quando eles [Rafael e os pais] chegaram, ele me mandou entrar e começou a atirar”, afirmou Isabela Tibcherani.

“Minha mãe não está do meu lado”, diz jovem

A jovem afirmou ainda que tem sido amparada por amigos e pessoas próximas e que ainda não conta com apoio da mãe.

“Minha mãe não está do meu lado, por incrível que pareça. Ela não vai ajudar as investigações, mas nem vai precisar disso porque já conseguiram imagens dele. Se fosse pra contar com ela, eu estaria sozinha. Não quero nem vê-la”, disse.

Isabela também nega que esteja grávida e falou sobre perspectivas para o futuro: “Estou fazendo todo possível pra preservar nossa história, tem gente falando muita bobagem. Estou me esforçando pra me manter, mas não posso parar. Vou fazer o que meu coração manda. Vou honrar a nossa [dela e de Rafael] história, seguir nossos sonhos e ser uma mulher independente”.

Rafael interpretou o personagem Paçoca, na novela “Chiquititas”, do SBT, e ficou conhecido ao estrelar um comercial em que pedia brócolis para a mãe em um supermercado (assista abaixo). Ele também participou das novelas “Pé na Jaca” e “Cama de Gato”, na TV Globo.