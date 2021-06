Milionária teria oferecido R$ 200 mil pela morte de morador de Alphaville

A empresária Anne Cipriano Frigo, de 46 anos, teria oferecido R$ 200 mil pela morte do namorado, Vitor Lúcio Jacinto, de 42 anos, morador de Alphaville, em Santana de Parnaíba. A empresária foi presa nesta terça-feira (29) e nega as acusações.

O corretor de imóveis Carlos Ribeiro de Souza admitiu à polícia ser o autor do crime e afirmou que o assassinato havia sido encomendado pela milionária por R$ 200 mil. Anne teria mandado matar o namorado após descobrir uma traição, segundo as investigações.

Imagens de câmeras de segurança do condomínio onde Vitor morava em Alphaville mostram o momento em que Carlos chega ao local, no dia 17 de junho. O corretor prestava serviços para o casal e os dois haviam combinado de ir visitar um terreno. Segundo a polícia, durante o trajeto, Carlos deu um tiro nas costas da vítima, que estava no banco do carona, na altura do coração.

O corpo de Vitor foi encontrado no dia 18, próximo à represa Guarapiranga, em São Paulo. Carlos admitiu o crime.

O corretor afirmou à polícia que Anne ainda não havia pago os R$ 200 mil prometidos e que a milionária havia encomendado a morte do namorado após descobrir uma traição e por estar descontente com os gastos de Vitor, que tinha as contas pagas por ela, entre as quais R$ 32 mil mensais do aluguel da mansão onde ele morava, um Porsche de R$ 2 milhões e uma bicicleta de R$ 120 mil. Anne, que está em prisão temporária, nega o crime.