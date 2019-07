“Minha Mãe é uma Peça 3” começa a ser filmado e deve estrear em dezembro

Personagem de maior sucesso de Paulo Gustavo, Dona Hermínia e suas confusões em família voltam em “Minha Mãe é uma Peça 3”, que começou a ser rodado entre o Rio e Niterói.

Os filhos são uma fonte de surpresas – e preocupações – para Dona Hermínia. Nesta nova história, dirigida por Susana Garcia, a supermãe vai ter que encarar a vida com os filhos formando novas famílias, em um cenário completamente novo para ela.

A mãe mais divertida do país vai ficar “de bobs em pé” com Marcelina (Mariana Xavier), que está grávida, com Juliano (Rodrigo Pandolfo), que aparece com uma supernovidade, e com Carlos Alberto (Herson Capri), o ex que está sempre por perto e agora resolve ficar ainda mais próximo.

A produção de “Minha Mãe é uma Peça 3” é da Migdal Filmes e a distribuição é da Downtown Filmes, em codistribuição com a Paris Filmes. E a data de estreia já está marcada: 26 de dezembro.

O filme, protagonizado por Paulo Gustavo, é baseado na peça de mesmo nome, criada e estrelada pelo ator e que levou milhões de espectadores ao teatro ao longo dos anos em cartaz:

“Não adianta que não vou dar spoiler”, brinca Paulo Gustavo. “Esse filme está muito divertido. Já contamos sobre a Marcelina, não vou contar o que o Juliano apronta. Mas, falando sério, desta vez a Dona Hermínia está tentando se reencontrar, é um cenário novo para ela. São os filhos casando, saindo de casa, tendo filhos, formando novas famílias e como ela vai lidar com isso. Estou muito feliz de retornar ao personagem no set de filmagem, num momento em que estou vivendo intensamente minha relação com minha mãe, já que estamos fazendo um show juntos. Vamos dividir isso com o público”.

Serão mais de 30 dias intensos de filmagens, que reunirão o elenco principal das produções anteriores: Herson Capri, Mariana Xavier, Rodrigo Pandolfo, Alexandra Richter, Samantha Schmütz, Patricya Travassos e Malu Valle. As cenas estão sendo captadas em locações reais em Niterói, em vários bairros cariocas e em Búzios.

Recorde

Lançados em 2013 e 2016, os dois primeiros filmes da franquia “Minha Mãe É uma Peça” levaram juntos mais de 13 milhões de espectadores aos cinemas. No último longa da personagem, Dona Hermínia se tornou uma famosa apresentadora de TV e a sua história bateu, na época, o recorde de maior arrecadação do cinema brasileiro, quase R$ 173,8 milhões.

“Minha Mãe é uma Peça 3” tem ainda coprodução da Globo Filmes, Telecine, Tribeca, Universal Pictures e Paramount.