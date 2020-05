Ministério da Educação decide adiar Enem 2020

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e o Ministério da Educação (MEC) afirmaram, nesta quarta-feira (20/05), que vão adiar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 de 30 a 60 dias das datas previstas no edital.

Em nota publicada no site do Inep, responsável pela realização e aplicação das provas, a realização das provas do exame impresso e digital será adiada de 30 a 60 dias das datas previstas no edital.

No comunicado, o Inep diz que a medida foi tomada para atender “às demandas da sociedade e manifestações do Poder Legislativo em função do impacto da pandemia do coronavírus”.

Publicidade

A nota diz ainda que o Inep vai promover, em junho, uma enquete junto aos inscritos no Enem 2020 para definição de novas datas.

O Senado já havia aprovado, nesta terça-feira (19), o adiamento do exame em razão à pandemia de covid-19, que comprometeu o ano letivo de milhões de estudantes. A proposta, que teve apenas um voto contrário do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro, seria analisada pela Câmara dos Deputados para depois ser enviada ao presidente.

Na última semana, a Prefeitura de Itapevi entrou com uma ação na Justiça solicitando o adiamento do exame. No processo, a administração municipal justificou o pedido com a suspensão das aulas durante a pandemia de covid-19, bem como a falta de estrutura e acesso à internet da população mais carente.