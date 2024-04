Moção na Câmara reforça pedido de vacina contra a dengue para Osasco

A Câmara Municipal de Osasco aprovou, durante sessão ordinária de terça-feira (16), uma Moção de Apelo que solicita ao governo federal o envio de vacina contra a dengue ao município. A iniciativa reforça o pedido realizado pelo prefeito Rogério Lins (Podemos) em fevereiro, quando enviou um ofício ao Ministério da Saúde.

A Moção é de autoria do vereador Ralfi Silva (Republicanos). “Fiz a Moção de Apelo para que o governo federal olhe para a nossa cidade e envie a vacina contra a dengue. Aqui, nesta Casa, nós temos parentes ou amigos que já foram acometidos por essa doença”, declarou o parlamentar.

Sem registro de mortes, Osasco soma mais de 5,9 mil casos confirmados até hoje (19), de acordo com a Prefeitura. Os vereadores apontam o trabalho executado pela Secretaria de Saúde como um dos principais fatores para que a cidade não esteja nas estatísticas de municípios com óbitos causados pela doença.

Ainda durante a sessão, o vereador Batista Comunidade (Avante) aproveitou para parabenizar a administração por promover locais de atendimento referenciados em Unidades Básicas de Saúde (UBS). “Os casos mais graves ficam nas UPAs e os mais leves estão indo para as UBSs. E isso melhorou o atendimento”, pontuou.

Melhora nos indicadores

A Prefeitura informou ao Visão Oeste que a Vigilância Epidemiológica da cidade prevê “uma queda no número de casos nos próximos 10 dias”, devido à mudança nas temperaturas e as ações de controle que seguem em toda a cidade.

Vacina contra a dengue

O Brasil é o primeiro país do mundo a oferecer vacina contra a dengue no sistema público de saúde. O imunizante foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em março do ano passado e incorporado ao SUS em dezembro.

Segundo o Ministério da Saúde, mais de 500 municípios de regiões endêmicas, incluindo 16 estados e o Distrito Federal, passaram a receber o imunizante. Diante da capacidade limitada de fabricação das doses, a prioridade inicial foi dada às localidades com alta transmissão de dengue e maior predominância do sorotipo 2 do vírus da doença (DENV-2).

Nos municípios que se enquadram aos requisitos para receber o imunizante, a vacinação tem sido realizada em crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, faixa etária que concentra o maior número de hospitalizações por dengue (16,4 mil de janeiro de 2019 a novembro de 2023), ainda de acordo com a pasta.

Além da vacina, o Ministério da Saúde informou o repasse no valor de R$ 256 milhões a estados e municípios para auxiliar nas ações de controle da doença. Agentes de combate a endemias também foram capacitados e o estoque de inseticidas, com distribuição periódica para todo país, foi regularizado.