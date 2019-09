Modelo de Osasco se destaca no cenário fashion brasileiro

Com apenas 15 anos e 1,76m de altura, a estudante Ana Luísa Lozano, moradora de Osasco, na região da Vila Yara, já é destaque nas passarelas brasileiras.

Recentemente, ela venceu o concurso New Faces of The World (NFW), realizado em Brasília (DF) pelo Grupo MGT com participantes de 16 Estados do Brasil. Além da primeira colocação, Ana Luísa garantiu o prêmio de R$ 20 mil para se aperfeiçoar na profissão de modelo.

Esta foi a primeira participação de Ana Luísa Lozano em eventos de abrangência nacional. “Antes, eu só havia participado da seleção do Projeto Passarela em São Paulo. No NFW eu tive meu primeiro contato com a área de publicidade e fotografia. Participei do desfile e produção para divulgar a nova coleção do estilista Rafael Bueno, em parceria com o Istituto di Moda Burgo Brasil. Minhas cenas foram produzidas e dirigidas por Fernando Venturini e fotografadas por Elton Horman Silva. Foi uma experiência inesquecível e de muito aprendizado”, detalhou.

Descendente de italianos, portugueses e espanhóis, a adolescente carrega traços contrastados em meio a suas origens, com pele clara, olhos claros e cabelos castanhos escuros que chamaram a atenção de especialistas. “Recebi propostas de agências nacionais e internacionais. Recentemente, com a supervisão dos meus pais, optei pela Way Model, na qual eu me preparo para ingressar profissionalmente no mercado assim que completar 16 anos”, observou Ana Luísa.

A paixão da modelo revelação pelo universo fashion não se resume a desfilar. Ela quer utilizar o seu passatempo predileto, que é desenhar, para criar suas próprias coleções.

“Ana é uma garota muito focada e madura para sua idade. É aplicada aos estudos e desde muito nova envolvida com a área de produção artística. Recentemente concluiu três formações nas áreas de artes e ilustração digital. Ela é uma leitora assídua e gosta de aprimorar seus conhecimentos. Cursando atualmente a primeira série do ensino médio, ela possui duas premiações em concurso nacional em produção textual”, disse orgulhosa a mãe e pedagoga Marlene Lozano.

Quem quiser conferir a beleza e desenvoltura de Ana Luísa Lozano pode acompanhá-la em seu perfil no Instagram: