Monja Coen realiza palestra em Barueri em março

A Monja Coen Roshi, missionária oficial da tradição Soto Shu do Zen-Budismo e primaz fundadora da Comunidade Zen Budista Zendo Brasil, em São Paulo, realiza a palestra “O que faz você se levantar?” no dia 10 de março na Praça das Artes, em Barueri.

A palestra propõe a reflexão sobre o propósito de vida de cada um.

A monja vai abordar o conceito japonês de Ikigai, que representa a “razão de ser” ou “a razão pela qual você acorda de manhã”.

Coen, que tem mais de 20 livros publicados – e 1 milhão de livros vendidos – orienta diversos grupos zen-budistas no Brasil e participa de atividades públicas e privadas promovendo o princípio da não violência ativa e da cultura de paz, como palestras em empresas e instituições de ensino. Também apresenta o programa semanal Momento Zen, na rádio Vibe Mundial, e o podcast Despertar Zen, além de intensa presença das redes sociais (3 milhões de seguidores no Instagram, e mais de 6 milhões nos canais Monja Coen e Mova, no Youtube).

Os ingressos podem ser adquiridos no site Bilheteria Express.

A Praça das Artes fica na Rua Ministro Rafael de Barros Monteiro, 255, Jardim dos Camargos.