Morador de Alphaville que gravou momento em que muro desaba tem prejuízo de R$ 1 milhão

Um morador de Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, registrou o momento em que o muro da residência vizinha desaba sobre o quintal da casa dele. O vídeo foi publicado nas redes sociais de Samuel Bonfim, na última quarta-feira (25), e viralizou na Internet.

As imagens foram registradas no dia anterior, terça-feira (24), quando uma forte chuva atingiu a região. Nas imagens, o empresário Samuel Borges mostra as rachaduras na parede de seu quintal e a piscina cheia de lama.

Após um barulho, a construção cede e desaba, enquanto ele e a filha gritam desesperados. “Vai cair o muro. Você escutou o barulho? Corre, vai cair o muro, corre pra lá”, grita o empresário para a filha, que se assusta e começa a chorar.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. “Foi avisado ao condomínio, há anos, que isso aqui estava acontecendo. O condomínio não tomou conta”, afirmou ainda Samuel Borges no vídeo. Ele mora no condomínio há três anos e disse que a casa do vizinho foi construída há cerca de um ano e meio.

Segundo o morador de Alphaville, o prejuízo está estimado em R$ 1 milhão. “Consegui, à base de muito sacrifício, comprar esta casa para viver com a minha família. Um sonho de muito tempo que conseguimos realizar e que agora está sendo ameaçado”, desabafou o morador de Alphaville em entrevista ao “Uol”. “Uma prova de que o que acontece em bairros pobres também pode ocorrer em bairros ricos”, continuou o empresário.

Equipes da Defesa Civil estiveram no local para fazer uma avaliação. A área do desabamento foi isolada. O vizinho de Samuel foi notificado pelo CREA-SP (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo) e deve apresentar a documentação do projeto e execução da obra.