Morador de Cotia que sofre de depressão está desaparecido

O morador de Cotia Marcos Antônio de Souza, de 30 anos, está desaparecido desde a noite de domingo (27), quando saiu do trabalho, no KM 29 da rodovia Raposo Tavares e não voltou para casa.

publicidade

Marcos sofre com depressão e enfrenta problemas com bebida alcoólica. Quatro dias após o desaparecimento do morador de Cotia, a família ainda não sabe o que pode ter acontecido com ele.

Quem tiver informações que possam levar os familiares ao paradeiro de Marcos pode entrar em contato pelo telefone (11) 94912-4498, ou ligar para a Polícia Militar, no 190, ou ainda Disque Denúncia, no 181.

publicidade