Deonale Bezerra chocou fãs e seguidores ao mostrar a “surpresinha” que recebeu em sua mansão em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba. Na noite desta quarta-feira (5), a viúva de MC Kevin contou que recebeu 53 multas de trânsito.

“Meu Deus do céu! Estavam lá no apartamento?”, perguntou a loira, ao receber os envelopes. “Ae, Jader [motorista], vai ser descontado! Tem quantas multas aqui? Umas 50? Tá felizinho? Pimenta no colo dos outros, né? Olha, Jader, tudo no seu nome. Eu te avisei, tá? Só para começar o ano bem”, disparou a influenciadora digital.

A moradora de Alphaville mostrou ainda a mensagem que recebeu do funcionário: “Nós passamos um ano muito difícil, Deolane. Só isso que eu tenho que te falar. Foi um ano muito difícil para nós. Tem que ter uma compreensão também”, disse Jader. “53 multas e olha a desculpa dele. Picareta!”, rebateu a advogada.