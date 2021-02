Moradora de Alphaville, Luísa Sonza diz que recusou convite para o BBB 21

A cantora Luísa Sonza, moradora de Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, revelou nesta quarta-feira (10), que foi chamada para participar do BBB 21, mas negou o convite.

publicidade

“Tá amarrado em nome de Jesus. Em primeira mão, eu estou falando para vocês que fui convidada. Acho que nem minha equipe sabe, mas pior que fui, sim”, declarou Luísa, durante entrevista à rádio FM O Dia, ao responder se conseguiria se imaginar dentro do reality show.

A cantora disse que nem mesmo o valor do prêmio, R$ 1,5 milhão, faria com que ela mudasse de ideia e topasse participar do BBB. “R$ 1,5 milhão, foi o quanto eu paguei no orçamento de “Modo Turbo” [seu clipe com Anitta e Pabllo Vittar]. Mas não participaria, pois meu foco é na música”, explicou.

publicidade

“Eu tenho muita coisa para lançar. Gosto de viver de música, show e de escrever. Eu sou uma pessoa muito workaholic”, continuou a moradora de Alphaville, que aproveitou para falar de sua nova música de trabalho “Cansar Você”, com participação de Thiaguinho.