Moradora de Alphaville troca vestidos de festa por cestas básicas e ajuda famílias de Osasco, Barueri e região

A jornalista e moradora de Alphaville, Meiri Borges, separou roupas de festa de seu closet para trocar por cestas básicas. A iniciativa já alcançou 450 famílias de Osasco, Barueri e Carapicuíba, que enfrentam dificuldades financeiras durante a quarentena para conter a disseminação do novo coronavírus (covid-19).

Em apenas dois dias, Meiri trocou 20 vestidos e conseguiu arrecadar 100 cestas básicas, mas a iniciativa solidária não parou por aí. A jornalista decidiu separar mais 12 peças novas e seminovas e o resultado não poderia ter sido melhor, foram arrecadadas outras 53 cestas básicas. “Esta segunda troca foi muito rápida. Em três horas eu consegui postar as fotos das roupas, responder e finalizar as trocas”, afirmou.

A ideia surgiu desde que Meiri passou a receber pedidos de ajuda, princialmente de instituições que atendem famílias em situação de vulnerabilidade na região. “Em Osasco, tem duas ONGs que sei que fazem um trabalho sério nas comunidades; então, destinei parte destes donativos para a instituição. São famílias carentes com muitos filhos”.

“A intenção é realmente amenizar a dor dessas pessoas. Eu sou mãe e fico imaginando o desespero e falta de estrutura dessas famílias que não estão conseguindo alimentar os filhos. Enquanto eu tiver, vou dividir o que tenho”, declarou a jornalista.

Meiri conta que a adesão pela troca solidária foi tão positiva, que vai separar outras roupas para continuar com as trocas. “Antes mesmo da pandemia, eu já tinha doado bastante coisa. Ainda ficaram muitos vestidos bonitos, mas que não vou usar, são novos e alguns, nunca usei. Serão úteis em outras pessoas e vão ajudar muitas famílias”.

Os looks são postados no perfil da jornalista no Instagram (@meiriborges). “Eu publico a foto do vestido e o número de cestas equivalente. Por exemplo, esse item de tal marca vale duas ou três cestas básicas. Muitos amigos simplesmente doaram valores para a cesta”, explicou.

Meiri acredita que gestos como este podem inspirar outras pessoas a ajudar mais famílias que passam por extrema necessidade durante esse momento de crise. “Essa corrente do bem tem um poder enorme e podemos sim mudar essa triste realidade. Ficaria muito feliz em saber que alguém se inspirou nessa atitude. Quanto mais a gente puder fazer, mais pessoas serão alcançadas”.