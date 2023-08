Moradora de Carapicuíba aciona Justiça para recuperar gato que fugiu e apareceu na casa da vizinha, que não quer devolvê-lo

Uma família de Carapicuíba entrará na Justiça para tentar recuperar um gato de estimação que fugiu de casa e passou a viver na casa da vizinha. Mingau, que foi adotado em 2017, desapareceu há sete meses e a tutora descobriu na última semana que o pet está com uma vizinha.

Gabriela Miliorini, tutora de Mingau, disse que desde que descobriu o paradeiro do gato pede à vizinha que o devolva, mas a mulher teria alegado que se apegou ao bichinho e não vai abrir mão dele. Segundo a tutora, a vizinha chegou a sugerir “guarda compartilhada, mas Gabriela o quer de volta.

“Para o meu marido ela disse que até poderia fazer ‘usucapião’ do gato. É uma coisa surreal. Me propus a deixá-la visitar, já que na casa dela não tem criança então para ela é mais fácil lidar com a situação. Mas ela quer que meus filhos marquem horário para vê-lo na casa dela”, disse a moradora de Carapicuíba, em entrevista ao portal “BHAZ”.

Após inúmeras tentativas de negociação para ter Mingau de volta, Gabriela disse que acionará a Justiça e que registrou um boletim de ocorrência contra a vizinha, que não se manifestou. O caso foi registrado no 2º DP de Carapicuíba.

