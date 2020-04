Moradora de Carapicuíba curada da covid-19 conta como superou a doença | vídeo

Após testar positivo para o novo coronavírus (covid-19), a carapicuibana Alyne de Oliveira, que mora na Cohab, ficou sete dias internada no hospital de campanha da Policlínica e recebeu alta na última sexta-feira (24). Recuperada e em casa, Alyne gravou um vídeo em que conta como foi passar pela doença. (assista ao vídeo abaixo)

No vídeo, Alyne diz que começou a sentir os sintomas da covid-19 há quinze dias. “Achei que fosse uma gripe normal e fiquei em casa. Depois de três dias, meu marido começou com os sintomas. Fiz uma consulta e fui orientada pelo médico para ficar em casa, tomar bastante líquido, mas depois de três dias o meu quadro piorou”, conta.

Com falta de ar e tosse, Alyne foi levada ao hospital e encaminhada à emergência logo após fazer a tomografia. “Gente, vocês não tem noção do que é a covid-19. Imagina que você está dentro de uma piscina e só ter a pontinha do nariz para nadar e tem que nadar assim mesmo, com muita falta de ar e tosse. Essa é a sensação que te da covid”, explica.

Após sete dias internada, ficando também na UTI, a moradora de Carapicuíba teve alta na última sexta-feira e deixou o hospital sob aplausos da equipe médica e de enfermagem, que comemoravam a sua recuperação e a recuperação de outros dois pacientes.

No vídeo, Alyne faz também um alerta sobre a covid-19. “Eu posso falar para às pessoas que não acreditam nisso, como eu que achava que era ‘qualquer coisinha’ é que isso mata e se não matar, deixa sequelas porque o meu pulmão ficou com sequelas também”, disse.

Alyne faz também um apelo para que as pessoas respeitem a quarentena e cumpram as recomendações do Ministério da Saúde. “Quem puder ficar em casa, fica em casa. Lave a mão, use mascara e se cuida porque, infelizmente, a gente não sabe quem essa doença vai devastar e eu não desejo para ninguém o que eu passei”, finaliza.

Casos de covid-19 em Carapicuíba

A cidade de Carapicuíba registra, até o momento, 377 casos suspeitos da doença. Destes, 38 pacientes estão internados e seis estão na UTI, segundo boletim divulgado pela Prefeitura nesta segunda-feira (27).

O município tem 121 casos confirmados do coronavírus. Há 14 mortes confirmadas pela doença e outros 12 óbitos estão em investigação.