Moradora de Cotia é aprovada na Escola do Teatro Bolshoi

Antonella Bichara, uma jovem de 11 anos de Cotia, foi aprovada para a Escola do Teatro Bolshoi, em Joivinville (SC), conhecida mundialmente por sua excelência no ensino do Balé Clássico.

Antonella se dedica à dança desde os 2 anos e 3 meses, quando começou na Escola de Aprimoramento e Formação em Ballet Clássico Patrícia Ballet, em Cotia.

Aos 8 anos, ela passou no processo seletivo do Theatro Municipal de São Paulo, onde cursou o quarto ano de formação. Em 2023, Antonella foi aprovada na Seletiva Nacional do Bolshoi.

Ela já participou de festivais nacionais e internacionais de dança, ganhando medalhas e indicações como bailarina revelação e garantia na participação do Festival de Livorno, Itália e Summer Dance Kids 2024.

