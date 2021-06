Moradoras de Osasco, primas de 14 e 16 anos estão há duas semanas desaparecidas

A família está desesperada em busca de duas adolescentes, moradoras de Osasco, que estão desaparecidas há quase 20 dias. Samira, de 16 anos, e Thifany, 14, andavam sempre juntas e o sumiço ainda é um mistério para os familiares e amigos.

Uma reportagem do “Cidade Alerta”, da Record TV, mostrou a angústia da avó das meninas, Anne Martins, que mesmo tendo dificuldade para se locomover por ser cadeirante, não consegue ficar parada em casa sem saber o que pode ter acontecido com as netas.

Os familiares afirmam que antes de desaparecerem, Samira e Thifany passaram a noite na casa de uma amiga, que confirmou a informação. “Elas falaram que iam para um baile funk na hora que chegaram aqui, era 0h30. Elas disseram que vinha um carro branco seguindo elas e aí não deixei elas saírem. Dei o meu celular para avisarem pra família que estavam aqui, mas elas não queriam avisar, queria fugir”, disse a amiga das meninas à reportagem.

A amiga disse ainda que as meninas saíram da casa dela de manhã. Desde então, não foram mais vistas. Os familiares afirmam que não existiam motivos para uma suposta fuga, já que as meninas não teriam brigado com ninguém.

“Disse na minha cara que tava apaixonada pelo meu marido”, diz amiga sobre uma das garotas

À polícia, os familiares das jovens relataram duas situações que podem ter alguma relação com o desaparecimento de Samira e Thifany. A mesma amiga que abrigou as meninas antes do desaparecimento enviou uma mensagem de áudio a um parente delas dizendo que uma das meninas estava interessada em seu marido.

“[Uma das meninas] Apareceu toda suja, com a carinha de santa e disse que vinha ver como eu estava, se eu estava bem porque eu disse que não queria nenhuma delas dentro da minha casa. Porque sua irmã disse na minha cara que tava apaixonada pelo meu marido e eu apaziguei e deixei passar, só não comeram ele dentro da minha casa porque eu não sou trouxa”, diz a amiga no áudio enviado a um parente das meninas.

Sobre o áudio, essa amiga disse que não levou a sério o suposto interesse de uma das jovens em seu marido. “Eu levei na brincadeira porque ela é uma criança. Meu marido nem tinha contato, chegava em casa, já ia direto para o quarto”, disse ainda na reportagem.

Outra situação que intriga a família é que há seis meses, as garotas teriam conhecido dois homens durante uma viagem da família a Mongaguá, no litoral paulista. A avó disse que a única informação que tem é que os rapazes são maiores de idade e que seriam moradores de Franco da Rocha.

“Teve uma vez que eu peguei elas falando com o rapaz de Fraco da Rocha, mas eu nunca prestei tanta atenção assim nelas”, contou a idosa. “Teve outra vez que a Samira falou pra mim que estava namorando, que lá em Mongaguá chegaram a sair juntos”, continuou.

Os amigos e familiares não escondem o medo de que as jovens possam ter caído em uma emboscada. “a gente não sabe se alguém aproveitou delas por aí porque já tem tantos dias [que estão desaparecidas]”, lamentou uma tia das meninas. “Pelo amor de Deus, achem minhas netas”, desabafou a avó.

Quem tiver informações que possam levar a família ou a polícia ao paradeiro de Samira e Thifany pode entrar em contato com a Polícia Militar, no 190, ou ligar para o Disque Denúncia, no 181.