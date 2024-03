Moradores da Cohab de Itapevi recebem certidão de matrícula dos apartamentos neste sábado (23)

A Prefeitura de Itapevi entrega neste sábado (23), a partir das 9h, 3.080 certidões de matrícula individualizadas dos apartamentos dos moradores na Cohab.

A ação é fruto do programa Documento Legal – Minha Casa, Meu Sonho, iniciado em 2022, e será realizada em frente ao Centro de Reabilitação (Reab – Avenida Pedro Paulino, 1180 – Cohab Setor D).

Com as matrículas, será possível a comercialização ou transferência regular das moradias. Todo processo de regularização junto ao Cartório de Registro de Imóveis foi concluído gratuitamente.

No entanto, a regularização fundiária, com a obtenção das matrículas individualizadas dos apartamentos vendidos pela Cohab e seu registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis não significa, ainda, a transferência da propriedade do imóvel. É preciso ainda atentar para eventuais pendências financeiras do morador relacionado à cada imóvel junto à própria Cohab, se e quando for o caso.