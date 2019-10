Moradores de Cotia, irmãos morrem em acidente de moto na Raposo

Moradores de Cotia, os irmãos Jaques Souza Oliveira, 30 anos, e Jayne Maria Souza Oliveira, 26, morreram em um acidente envolvendo a moto em que estavam e um carro, na rodovia Raposo Tavares, na noite desta sexta-feira (18).

A família viajava próximo a eles, em outros veículos, e se deparou com o acidente logo depois. Entre os parentes estava a mãe dos dois irmãos, segundo a TV VGP. Desesperados, familiares chegaram a tentar reanimá-los e eles foram levados em estado gravíssimo à Santa Casa de São Roque, mas não resistiram aos ferimentos.

Ainda de acordo com a TV VGP, o piloto da moto não conseguiu desviar a tempo de um carro que saiu repentinamente do acostamento. Com o impacto, os dois irmãos foram arremessados a cerca de 15 metros de distância, no sentido contrário da rodovia.

Publicidade

O acidente aconteceu na altura do KM 57,5 em frente ao Hotel Alpino, na cidade de São Roque. Jaques e Jayne voltavam de uma lanchonete em Mairinque rumo a Cotia, onde moravam.