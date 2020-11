Moradores de Osasco poderão pagar impostos de 2020 com descontos em juros e multas até fim de 2021

Moradores de Osasco poderão pagar impostos municipais de 2020 com descontos em juros e multas até fim de 2021. É o que estabelece o projeto de anistia encaminhado pelo prefeito Rogério Lins (Podemos) nesta terça-feira (24). A iniciativa é uma ação para amenizar os impactos da crise causada pela pandemia de covid-19 no bolso do contribuinte.

“Em razão da pandemia, muitas pessoas tiveram dificuldades em pagar taxas e impostos municipais, como o IPTU. Por isso, estamos encaminhando, esse mês, à Câmara Municipal o projeto de anistia, que valerá para o ano de 2021”, declarou Rogério Lins em postagem nas redes sociais.

“Assim, os débitos de 2020 poderão ser pagos até o final do ano que vem, com descontos de juros e multas. Esse será mais um importante passo em nossa recuperação econômica e de auxílio ao osasquense”, completou o prefeito de Osasco.

