Moradores de rua são acolhidos e passam noite fria em hotel em Osasco

Com a chegada do inverno, a Prefeitura de Osasco fez nova parceria com o hotel Íbis e pelo segundo ano seguido está acolhendo pessoas em situação de rua. O atendimento começou semana passada e se estende até o mês de setembro, com a disponibilidade de 30 vagas para homens.

A Secretaria de Assistência Social (SAS) é a responsável pelo acolhimento e já encaminhou 16 pessoas ao Íbis. No hotel, eles recebem três refeições por dia, sendo café da manhã, almoço e jantar. O encaminhamento é feito conforme a ocupação do Centro de Acolhida do Jardim Rochdale, na zona Norte.

O autônomo J.L, 56 anos, é um dos 16 acolhidos. Ele foi um dos brasileiros que sentiu os efeitos da pandemia ao perder o emprego em 2020, alguns meses após o início do confinamento social. “Estava há 5 meses nessa condição, porque a empresa em que eu trabalhava, em Curitiba, como representante comercial, não suportou a crise e faliu”, comentou.

Antes de ser encaminhado para o hotel, J. L. estava acolhido no Rochdale. Divorciado e pai de uma filha de 29 anos, que mora em Curitiba, ele já recebeu as duas doses de vacina contra o coronavírus e faz planos para retomar a vida, pois arrumou um novo emprego em uma construtora para atuar como consultor imobiliário.

“Está sendo um momento muito duro esse da pandemia. Não tive mais como pagar aluguel e faltava tudo: alimento, material de higiene. Mas tenho esperança de que tudo logo voltará ao normal. Sou muito grato a esse suporte que a prefeitura está me dando. Nunca pensei que uma cidade faria isso (acolhimento em hotel). Mostra respeito com o ser humano”, avalia.

No ano passado foram acolhidas no Íbis 71 pessoas em situação de vulnerabilidade, entre os meses de abril e outubro. Também foram acolhidas 100 pessoas no Rochdale (homens e mulheres) e 30 na unidade Centro.

Operação Inverno

De 15 de junho até o dia 15 de setembro, a SAS realiza a Operação Inverno, por meio da qual faz abordagens à noite nas ruas e encaminha pessoas que assim o desejar para os três Centros de Acolhida: dois no Rochdale (um para homens, com 60 vagas, e outro para mulheres, com 50 vagas) e um no Centro (30 vagas).

A abordagem noturna é feita sempre que a temperatura for igual ou inferior a 13 graus. Também é feita arrecadação e entrega de roupas nas ruas para aqueles que não aceitam o acolhimento durante o período da operação.

O acolhimento nas unidades é realizado a partir das 16h. Primeiramente entram aqueles que já possuem vaga fixa. Em seguida, os que solicitam pernoite, segundo a administração municipal. A prioridade é para idosos, pessoas com deficiência ou problema momentâneo de saúde.